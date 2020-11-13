Отставку советника Ермака прокомментировали на Банковой. Фото: Сергей Нуженко

https://racurs.ua/n146438-otstavku-sovetnika-ermaka-prokommentirovali-v-ofise-zelenskogo.html

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Заявление об отставке советника главы офиса Зеленского будет рассмотрено руководителем ОПУ Андреем Ермаком лишь после личной встречи.

Из-за коронавирусной болезни Ермак сейчас находится на изоляции в больнице «Феофания». Глава Офиса президента уже пообщался со своим советником по телефону. Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на заместителя Ермака Михаила Подоляка.

Договорились о том, что заявление пока будет на столе у главы, но окончательное решение по нему будет принято лишь после личной встречи. Тогда же глава даст оценку мотивации Игоря Ивановича и примет окончательное решение, — заявил чиновник.



Напомним, 12 ноября советник главы Офиса президента Андрея Ермака Игорь Уманский подал в отставку. Заявление об увольнении с должности внештатного советника руководителя ОПУ он уже подал, но причин такого решения раскрывать не стал.

В апреле 2020 года он был назначен советником главы офиса Зеленского и занимался искоренением схем на таможне и в налоговой.