Відставку радника Єрмака прокоментували на Банковій. Фото: Сергій Нуженко

https://racurs.ua/ua/n146438-vidstavku-radnyka-iermaka-prokomentuvaly-v-ofisi-zelenskogo.html

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Заява про відставку радника глави офісу Зеленського буде розглянута керівником ОПУ Андрієм Єрмаком лише після особистої зустрічі.

Через коронавірусну хворобу Єрмак наразі перебуває на ізоляції в лікарні «Феофанія». Глава Офісу президента вже поспілкувався з своїм радником по телефону. Про це повідомляє «Новое время» із посиланням на заступника Єрмака Михайла Подоляка.

Домовилися про те, що заява поки буде на столі у глави, але остаточне рішення щодо неї буде ухвалено лише після особистої зустрічі. Тоді ж глава дасть оцінку мотивації Ігоря Івановича і ухвалить остаточне рішення, — заявив чиновник.



Нагадаємо, 12 листопада радник глави Офісу президента Андрія Єрмака Ігор Уманський подав у відставку. Заяву про звільнення з посади позаштатного радника керівника ОПУ він вже подав, але причин такого рішення розкривати не став.

У квітні 2020 року він був призначений радником глави офісу Зеленського й займався викоріненням схем на митниці та в податковій.