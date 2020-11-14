Это люди, а не электорат — Степанов прокомментировал «парад карантинных суверенитетов», фото — Главком

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Отказ от введения карантина выходного дня прокомментировал министр здравоохранения Максим Степанов.

Он призвал мэров накануне второго тура выборов относиться к гражданам «как к людям, а не как к электорату». Напомним, что во многих городах Украины власти заявили, что в их городах не будут вводить карантин выходного дня.

В правительстве считают, что подобные призывы и действия спровоцированы тем, что в нескольких десятках городов 15 и 22 ноября состоится повторное голосование на выборах мэра.

Степанов во время брифинга 14 литопада призвал мэров накануне второго тура выборов относиться к гражданам «как к людям, а не как к электорату».

Отдельно хочу обратиться к некоторым мэров, в которых впереди второй тур. У меня к вам единственная просьба: начните относиться к своим избирателям как к людям, а не как к электорату, — заявил министр.

По словам министра, жизнь и здоровья любого гражданина гораздо важнее, чем любой предвыборный процесс и политика.

Ранее глава Кабмина Денис Шмыгаль заявил, что контроль за соблюдением карантина местах возложен на председателей ОГА, которые должны координировать работу правоохранительных органов и Госпотребслужбы.

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что в городе не будут вводить карантин выходного дня.

Ранее о том, что не намерены выполнять решение Кабмина о введении карантина выходного дня, заявили мэры Львова, Житомира, Тернополя, Черкасс, Ивано-Франковска.

Председатель Львовской ОГА язвительно отреагировал на решение мэра Львова Андрея Садового обойти «карантин выходного дня» во Львове. Козицкий в шутку предположил, что завтра мэрия Львова может объявить наступление 2021 года и разрешить переходить улицу на красный свет.

Вечером 13 ноября мэр Львова Андрей Садовый заявил, что в городе не будет «карантина выходного дня», поскольку горсовет сделал субботу и воскресенье рабочими для предпринимателей. Вслед за Львовом такое решение приняли и в Ивано-Франковске.