Це люди, а не електорат — Степанов прокоментував «парад карантинних суверенітетів», фото — Главком

https://racurs.ua/ua/n146486-ce-ludy-a-ne-elektorat-stepanov-prokomentuvav-parad-karantynnyh-suverenitetiv.html

Ракурс

Відмову від запровадження карантину вихідного дня прокоментував міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Він закликав мерів напередодні другого туру виборів ставитися до громадян «як до людей, а не як до електорату». Нагадаємо, що у багатьох містах України влада заявила, що у їхніх містах не запроваджуватимуть карантин вихідного дня.

В уряді вважають, що подібні заклики і дії спровоковані тим, що у кількох десятках міст 15 і 22 листопада відбудеться повторне голосування на виборах мера.

Степанов під час брифінгу 14 литопада закликав мерів напередодні другого туру виборів ставитися до громадян «як до людей, а не як до електорату».

Окремо хочу звернутися до деяких мерів, у яких попереду другий тур. У мене до вас єдине прохання: почніть відноситись до своїх виборців як до людей, а не як до електорату, — заявив міністр.

За словами міністра, життя і здоров’я будь-якого громадянина набагато важливіші, ніж будь-який передвиборчий процес та політика.

Раніше очільник Кабміну Денис Шмигаль заявив, що контроль за дотриманням карантину місцях покладений на голів ОДА, які мають координувати роботу правоохоронців та Держспоживслужби.

Мер Дніпра Борис Філатов заявив, що в місті не будуть запроваджувати карантин вихідного дня.

Раніше про те, що не мають наміру виконувати рішення Кабміну про запровадження карантину вихідного дня, заявили мери Львова, Житомира, Тернополя, Черкас, Івано-Франківська.

Голова Львівської ОДА уїдливо відреагував на рішення мера Львова Андрія Садового обійти «карантин вихідного дня» у Львові. Козицький жартома припустив, що завтра мерія Львова може оголосити настання 2021 року чи дозволити переходити вулицю на червоне світло.

Ввечері 13 листопада мер Львова Андрій Садовий заявив, що у місті не буде «карантину вихідного дня», оскільки міськрада зробила суботу й неділю робочими для підприємців. Услід за Львовом таке рішення ухвалили й в Івано-Франківську.