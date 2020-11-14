Смертельное ДТП в Киеве — водитель такси рассказал, почему протаранил остановку с людьми, фото — Громадське

https://racurs.ua/n146487-smertelnoe-dtp-v-kieve-voditel-taksi-rasskazal-pochemu-protaranil-ostanovku-s-ludmi.html

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Водителя, совершившего смертельное ДТП в Киеве, суд арестовал на два месяца.

В результате аварии погибли два человека, еще двое пострадали. Водитель такси Uber снес остановку, когда совершал маневр на дороге.

Прокурор в Шевченковском райсуде Киева просил арестовать Ломакина, адвокат — отпустить под домашний арест, указывая на то, что он — сирота, искренне раскаивается в содеянном и готов помогать пострадавшим, сообщает «Громадське».

Сам виновник смертельного ДТП плакал в зале суда и просил прощения за содеянное. Водитель рассказал, что пытался перестроиться с четвертого ряда в первый и не заметил припаркованный автомобиль.

Ломакин признал свою вину и отметил, что очень сожалеет, что стал причиной смерти двух людей. Он подтвердил, что возвращался с ночной смены и был уставшим.

В суд приехала его бабушка и тетя, которая просила взять Ломакина к себе на время домашнего ареста. Мама Дмитрия умерла, отец был наркоманом, поэтому его лишили родительских прав.

За последний год Ломакин пять раз привлекался к административной ответственности: трижды за превышение скорости, один раз за нарушение правил проезда перекрестка и один раз за то, что не пользовался ремнями безопасности за рулем.