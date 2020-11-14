Смертельна ДТП в Києві — водій таксі розповів, чому протаранив зупинку з людьми, фото — Громадське

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Водія, який спричинив смертельну ДТП у Києві, суд арештував на два місяці.

Внаслідок аварії загинули двоє людей, ще двоє постраждали. Водій таксі Uber зніс зупинку, коли здійснював маневр на дорозі.

Прокурор у Шевченківському райсуді Києва просив арештувати Ломакіна, адвокат — відпустити під домашній арешт, вказуючи на те, що він — сирота, щиро розкаюється у скоєному та готовий допомагати потерпілим, повідомляє «Громадське».

Сам винуватець смертельної ДТП плакав у залі суду та просив вибачення за скоєне. Водій розповів, що намагався перелаштуватися з четвертого ряду до першого і не помітив припаркований автомобіль.

Ломакін визнав свою провину та зазначив, що дуже шкодує, що спричинив смерть двох людей.

Він пояснив також, що повертався з нічної зміни і справді був втомлений.

У суд приїхала його бабуся та тітка, яка просила взяти Ломакіна до себе на час домашнього арешту.

Мама Дмитра померла, батько був наркоманом, тому його позбавили батьківських прав.

За останній рік п’ять разів притягався до адміністративної відповідальності: тричі за перевищення швидкості, один раз за порушення правил проїзду перехрестя та один раз за те, що не користувався пасками безпеки за кермом.