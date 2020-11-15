999 нарушений карантина зафиксировала Нацполиция за сутки. Фото:

https://racurs.ua/n146518-shturmovali-restoran-i-sostavili-999-protokolov-policiya-otchitalas-o-karantinnyh-reydah-karta.html

Ракурс

За сутки в Украине правоохранители обнаружили 999 нарушений карантина, а всего было зафиксировано 1 тыс. 29 сообщений, связанных с нарушением мер во время карантина выходного дня.

Полицейские составили на нарушителей 990 административных протоколов, предусмотренных ст. 44−3 (нарушение правил относительно карантина) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Кроме того, следователи открыли девять уголовных производств. Об этом 15 ноября сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

Больше всего нарушений правоохранители зафиксировали во Львовской области — 390, в Днепропетровской — 209, в Черкасской — 128, в городе Киеве — 121, в Киевской — 84 и в Тернопольской — 74 случая.

За прошедшие сутки полицейские закрыли 891 заведение сферы торгового и бытового обслуживания населения, 416 баров, ресторанов и кафе, 21 дискотеку и ночной клуб, 18 спортивных залов, фитнес-центров и бассейнов, шесть торгово-развлекательных центров и три заведения, предоставляющие услуги по размещению лиц.

В Нацполиции добавили, что с начала введения коронавирусного карантина полицейские получили 134 тыс. 67 сообщений о нарушениях, было составлено 52 тыс. 3 административных протокола, открыто 445 уголовных производств.

Напомним, 14 ноября столичные правоохранители во время рейдов установили факты нарушения карантинных ограничений в ресторанах «Хлебный» и «Редкая птица». Эти заведения полиция закрыла, а всех посетителей вывели на улицу и оштрафовали. Кроме того, выявили нарушения в киевском спортклубе «5 элемент», связанном с экс-президентом Петром Порошенко.