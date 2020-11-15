999 порушень карантину зафіксувала Нацполіція за добу. Фото:

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За добу в Україні правоохоронці виявили 999 порушень карантину, а загалом було зафіксовано 1 тис. 29 повідомлень, пов’язаних з порушенням заходів під час карантину вихідного дня.

Поліцейські склали на порушників 990 адміністративних протоколів, передбачених ст. 44−3 (порушення правил щодо карантину) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Крім того, слідчі відкрили дев’ять кримінальних проваджень. Про це 15 листопада повідомила прес-служба Національної поліції України.

Найбільше порушень правоохоронці зафіксували у Львівській області — 390, у Дніпропетровській — 209, у Черкаській — 128, у місті Києві — 121, у Київській — 84 та у Тернопільській — 74 випадки.

За минулу добу поліцейські закрили 891 заклад сфери торговельного і побутового обслуговування населення, 416 барів, ресторанів та кафе, 21 дискотеку та нічний клуб, 18 спортивних залів, фітнес-центрів та басейнів, шість торговельно-розважальних центрів та три заклади, що надають послуги з розміщення осіб.

У Нацполіції додали, що з початку запровадження коронавірусного карантину поліцейські отримали 134 тис. 67 повідомлень про порушення, було складено 52 тис. 3 адміністративних протоколи, відкрито 445 кримінальних проваджень.

Нагадаємо, 14 листопада столичні правоохоронці під час рейдів встановили факти порушення карантинних обмежень в ресторанах «Хлібний» та «Рідкісний птах». Ці заклади поліція зачинила, а всіх відвідувачів вивели на вулицю й оштрафували. Крім того, виявили порушення в київському спортклубі «5 елемент», пов’язаному з екс-президентом Петром Порошенком.