Договорился за 500 грн — в сети распространяют новые схемы пересечения границы без обсервации, скриншот видео

https://racurs.ua/n146643-dogovorilsya-za-500-grn-v-seti-rasprostranyaut-novye-shemy-peresecheniya-granicy-bez-observacii.html

Ракурс

Карантин на границе можно обойти. Так утверждают десятки украинцев, распространяющих в сети схемы ухода от самоизоляции и тестирования после возвращения из Польши в Украину.

Новый вид «бизнеса» связан со взяточничеством на пересечении границы без обсервации. 23 октября Польша пополнила «красные строки» в списке Министерства здравоохранения Украины. С тех пор по приезду домой из Польши необходимо либо проходить 14-дневную обсервацию, либо сдать ПЦР-тест.

В интернете начали распространяться схемы, которые позволяют избежать и того, и другого.

Сдать ПЦР-тест можно только в аккредитованной Минздравом лаборатории. Она направит результаты тестирования для прекращения самоизоляции через приложение «Дій вдома».

Обычно заробитчане платят деньги водителям, которые договариваются с пограничниками, чтобы пассажиры не сидели на изоляции, если не хотят сдавать тест, — утверждает блогер Андрей Марисюк.

Он публикует скриншоты историй украинцев, которые действовали подобным образом, но предостерегает, что кроме незаконности таких действий, существует и риск мошенничества. Перевозчик может просто положить деньги в карман и не договариваться с пограничниками, а дома у граждан будут проблемы с правоохранителями.

В сообщениях на специализированных сайтах говорится о взятках от 200 до 500−600 грн с человека.

Можно узнать как, кому, на каком переходе и смене, сколько надо «вложить» в заграничный паспорт, чтобы не быть на карантин в Украине, — рассказывает Марисюк.

Некоторые сообщает, что пограничники без посредника предлагают за такую ​​"услугу" 250 грн. У кого-то берут деньги из паспорта в гривне, у других просят в злотых.

Между тем польское правительство заявило, что новых решений по поводу карантинных правил на этой неделе не будет. Последние данные Министерства здравоохранения Польши свидетельствуют о замедлении роста новых инфекций. 18 ноября сообщили о 19 тыс. 152, 17 ноября — 20 тыс. 816 новых случаев, а в минувшую субботу было 25 тыс. 571.

Пресс-секретарь офиса премьер-министра заявил, что последствия всех недавно введенных ограничений будут заметны в конце этой недели.