Домовився за 500 грн — у мережі поширюють нові схеми перетину кордону без обсервації, скірншот відео

https://racurs.ua/ua/n146643-domovyvsya-za-500grn-u-mereji-poshyruut-novi-shemy-peretynu-kordonu-bez-observaciyi-video.html

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Карантин на кордоні можна обійти. Так стверджують десятки українців, які поширюють в мережі схеми уникнення самоізоляції та тестування після повернення з Польщі в Україну.

Новий вид «бізнесу» пов’язаний із хабарництвом на перетині кордону без обсервації. 23 жовтня Польща поповнила «червоні рядки» в списку Міністерства охорони здоров’я України. Відтоді по приїзду додому з Польщі необхідно або проходити 14-денну обсервацію, або здати ПЛР-тест.

В інтернеті почали ширитися схеми, які дозволяють уникнути і першого, і другого застереження.

Здати ПЛР-тест можна тільки в акредитованій МОЗ лабораторії. Вона надішле результати тестування для припинення самоізоляції через додаток «Дій вдома».

Зазвичай заробітчани платять гроші водіям, які домовляються з прикордонниками, аби пасажири не сиділи на ізоляції, якщо не хочуть здавати тест, — стверджує блогер Андрій Марисюк.

Він публікує скріншоти історій українців, які діяли подібним чином, але застерігає, що окрім незаконності такий дій, існує й ризик шахрайства. Перевізник може просто покласти гроші в кишені і не домовлятися із прикордонниками, а вдома на громадян чекатимуть проблеми з правоохоронцями.

У дописах на спеціалізованих сайтах йдеться про хабарі від 200 до 500−600 грн з особи.

Можна дізнатися як, кому, на якому переході, на якій зміні і скільки треба «вкласти» в закордонний паспорт, щоб не здійснювати карантин в Україні, — розповідає Марисюк.

Дехто повідомляє, що прикордонники без посередника пропонують за таку «послугу» 250 грн. У когось беруть гроші з паспорта у гривні, у когось просять в злотих.

Тим часом польський уряд заявив, що нових рішень щодо карантинних правил цього тижня не буде.

Останні дані Міністерства охорони здоров’я Польщі свідчать про уповільнення зростання нових інфекцій. 18 листопада повідомили про 19 тис. 152 випадки, 17 листопада — 20 тис. 816 нових випадків, а минулої суботи було 25 тис. 571 випадок.

Прес-секретар офісу прем'єр-міністра заявив, що наслідки всіх нещодавно введених обмежень будуть помітні наприкінці цього тижня.