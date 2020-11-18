Похороны Романа Виктюка — Львов готовится к прощанию с театралом

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Ракурс

Романа Виктюка похоронят в семейном склепе на Лычаковском кладбище во Львове. Театральный режиссер завещал, чтобы его похоронили рядом с родителями.

Тело украинца перевезут из России, но пока неизвестна дата. Об этом пишет «Радио Свобода» со ссылкой на племянницу Виктюка.

Известно, что семейный склеп на Лычаковском кладбище он приобрел сам. В Москве сейчас находятся члены семьи Виктюка.

Уже решается вопрос перевозки тела во Львов. Вероятно, после прощания с режиссером в Москве его тело сразу транспортируют в родной город. Насколько мне известно, с этим проблем нет. Есть предложение от дирекции оперного театра во Львове, чтобы прощание с режиссером состоялось в этом заведении, — отметила дизайнер Роксолана Шимчук.

Напомним, Роман Виктюк умер от осложнения после перенесенной коронавирусной инфекции COVID-19. Дату прощания с художником во Львове родные режиссера обещают обнародовать позже.