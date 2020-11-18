Поховання Романа Віктюка — у Львові повідомили, як прощатимуться з митцем

https://racurs.ua/ua/n146669-pohovannya-romana-viktuka-lviv-gotuietsya-proschatysya-z-mytcem.html

Ракурс

Романа Віктюка поховають у родинному склепі на Личаківському цвинтарі у Львові. Театральний режисер заповів, щоб його поховали поруч із батьками.

Тіло українця перевезуть із Росії, але наразі невідома дата. Про це пише «Радіо Свобода» з посиланням на племінницю Віктюка.

Відомо, що родинний гробівець на Личаківському цвинтарі він придбав сам. У Москві нині перебувають члени родини Віктюка.

Вже вирішується питання перевезення тіла у Львів. Ймовірно, після прощання з режисером у Москві його тіло одразу транспортуватимуть у рідне місто. Наскільки мені відомо, немає проблем щодо перевезення тіла. Є пропозиція від дирекції оперного театру у Львові, щоб прощання з режисером було у цьому закладі, — зазначила дизайнер Роксолана Шимчук.

Нагадаємо, Роман Віктюк помер від ускладнення після перенесеної коронавірусної інфекції COVID-19. Дату прощання з митцем у Львові рідні режисера обіцяють оприлюднити пізніше.