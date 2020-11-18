Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Поховання Романа Віктюка — у Львові повідомили, як прощатимуться з митцем

Поховання Романа Віктюка — Львів готується прощатися з митцем

18 лис 2020, 15:17
999

Романа Віктюка поховають у родинному склепі на Личаківському цвинтарі у Львові. Театральний режисер заповів, щоб його поховали поруч із батьками.

Тіло українця перевезуть із Росії, але наразі невідома дата. Про це пише «Радіо Свобода» з посиланням на племінницю Віктюка.

Відомо, що родинний гробівець на Личаківському цвинтарі він придбав сам. У Москві нині перебувають члени родини Віктюка.


Вже вирішується питання перевезення тіла у Львів. Ймовірно, після прощання з режисером у Москві його тіло одразу транспортуватимуть у рідне місто. Наскільки мені відомо, немає проблем щодо перевезення тіла. Є пропозиція від дирекції оперного театру у Львові, щоб прощання з режисером було у цьому закладі, — зазначила дизайнер Роксолана Шимчук.

Нагадаємо, Роман Віктюк помер від ускладнення після перенесеної коронавірусної інфекції COVID-19. Дату прощання з митцем у Львові рідні режисера обіцяють оприлюднити пізніше.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів