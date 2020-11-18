Пенсионная реформа — Кабмин направит в Раду закон о накопительной системе

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Шаг к пенсионной реформе сделали в Кабинете министров. Правительство будет предлагать Верховной Раде ввести накопительную систему для отдельных категорий работников.

На заседании Кабмина 18 ноября утвердили законопроект от Минсоцполитики о так называемой профессиональной накопительной системе.

Речь идет о накопительных пенсиях, но не для всех граждан, а только для категорий работников по спискам № 1 и № 2 — туда входят представители «вредных» специальностей (шахтеры, рабочие, задействованные на химических, металлургических производствах).

Представители таких профессий имеют право на льготный выход на пенсию (по списку № 1 — с 50 лет, по списку № 2 — с 55 лет). Пенсию им оформляют стандартно — через Пенсионный фонд. Но разницу между льготным и обычным выходом на пенсию должны компенсировать работодатели. Скажем, если человек выходит на пенсию в 50 лет, то работодатель должен платить Пенсионному фонду 10 лет.

На практике такая схема работает со сбоями. Как указано в пояснительной записке к закону, за последние 10 лет задолженность перед ПФ по льготным пенсионерам выросла более чем в пять раз и продолжает увеличиваться на 1,5 млрд грн в год.

Ежегодно работодатели не компенсируют ПФ четверть всех льготных пенсий. Многие предприятия уже закрылись, поэтому «выбивать долги» не из кого.

Чтобы решить эту проблему, Минсоцполитики предложил новую схему — накопительные пенсии для представителей льготных профессий. Накапливать пенсии будут за счет работодателей, которым повысят Единый социальный взнос (ЕСВ). Для списка № 2 — на 7%, для списка № 1 — на 15%. Пенсионные счета станут обязательными для работников до 35 лет.

Пенсионных программ будет три:

для выхода на пенсию с 50 лет;

с 55 лет;

программа добровольного участия (для тех, кому сейчас больше 35 лет). Условия пропишут в коллективных договорах.

Как подсчитали в Минсоцполитики, в течение трех ближайших лет поступления по этим программам могут составить 19 млрд грн. Пенсионные средства могут размещаться в негосударственных фондах, которые будут проходить авторизацию.

Люди получат собственные пенсионные счета, которыми они смогут воспользоваться, когда выйдут на пенсию. Речь идет о тысячах гривен, которые работник сможет получить как доплату к своей пенсии.