Пенсійні реформи — Кабмін спрямує у Раду закон про накопичувальну систему, фото — Високий замок

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Крок до пенсійної реформи зробили в Кабінеті міністрів. Уряд пропонуватиме Верховній Раді впровадити накопичувальну систему для окремих категорій працівників.

На засіданні Кабміну 18 листопада затвердили законопроект від Мінсоцполітики про так звану професійну накопичувальну систему.

Йдеться про накопичувальні пенсії, але не для всіх громадян, а тільки для категорій робітників за списками № 1 і № 2 — туди входять представники «шкідливих» спеціальностей (шахтарі, робітники, задіяні на хімічних, металургійних виробництвах).

Представники таких професій мають право на пільговий вихід на пенсію (за списком № 1 — з 50 років, за списком № 2 — з 55 років). Пенсію їм оформляють стандартно — через Пенсійний фонд. Але різницю між пільговими і звичайним виходом на пенсію повинні компенсувати роботодавці. Скажімо, якщо людина виходить на пенсію в 50 років, то роботодавець повинен платити Пенсійному фонду 10 років.

На практиці така схема працює зі збоями. Як зазначено в пояснювальній записці до закону, за останні 10 років заборгованість перед ПФ за пільговими пенсіонерам зросла більше ніж уп’ятеро і продовжує збільшуватися на 1,5 млрд грн в рік. Щорічно роботодавці не компенсують ПФ чверть всіх пільгових пенсій. Багато підприємств, з яких люди йшли на пенсію, вже закрилися, тому «вибивати борги» немає з кого.

Щоб вирішити цю проблему, Мінсоцполітики запропонував нову схему — накопичувальні пенсії для представників пільгових професій. Накопичувати пенсії будуть за рахунок роботодавців, який підвищать Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) — для списку № 2 — на 7%, для списку № 1 — на 15%. Пенсійні рахунки стануть обов’язковими для робітників до 35 років.

Пенсійних програм буде три:

для виходу на пенсію з 50 років;

з 55 років;

програма добровільної участі (скажімо, для тих, кому зараз більше 35 років). Умови пропишуть в колективних договорах.

Як підрахували в Мінсоцполітики, впродовж трьох найближчих років надходження за цими програмами можуть скласти 19 млрд грн.

Пенсійні кошти можуть розміщуватися в недержавних фондах, які проходитимуть авторизацію.

Люди отримають власні пенсійні рахунки, якими вони зможуть скористатися, коли вийдуть на пенсію. Ідеться про тисячі гривень, які людина зможе отримати як доплату до своєї пенсії.