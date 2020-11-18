Первый портативный тест на COVID-19 разрешили в США. Фото: shropshirestar.com

https://racurs.ua/n146673-pervyy-portativnyy-test-na-covid-19-pozvolili-v-ssha.html

Ракурс

Коронавирусную болезнь COVID-19 сможет выявлять быстрый молекулярный тест. В Соединенных Штатах Америки разрешили применять дома такие наборы для тестирования.

Тесты будут продавать только по рецептам. Об этом говорится в сообщении на сайте Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

Хотя диагностические тесты на COVID-19 разрешены для сбора дома, это первые тесты, которые можно проводить самостоятельно и получать результаты в домашних условиях, — говорится в сообщении.

Чтобы сделать тест, нужно взять мазок из носоглотки. Затем тампон с мазком надо опустить во флакон и поставить в устройство. Результат отобразится на дисплее тестовой системы через полчаса.

Такие тесты можно делать как дома, так и в медучреждениях. В FDA предупредили, что пользоваться им смогут лица от 14 лет. Стоимость набора составляет около 50 долл.

Напомним, что компания Moderna и Pfizer утверждают, что эффективность их вакцин от коронавирусной болезни COVID-19, по предварительным данным, составляет около 95%.