Перший портативний тест на COVID-19 дозволили у США. Фото: shropshirestar.com

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Коронавірусну хворобу COVID-19 зможе виявляти швидкий молекулярний тест. У Сполучених Штатах Америки дозволили застосовувати вдома такі набори для тестування.

Тести продаватимуть тільки за рецептами. Про це йдеться в повідомленні на сайті Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA).

Хоча діагностичні тести COVID-19 дозволені для збору вдома, це перші тести, які можна проводити самостійно й отримувати результати в домашніх умовах, — зазначено в повідомленні.

Аби зробити тест, потрібно взяти мазок з носоглотки. Потім тампон з мазком треба опустити до флакону та поставити у пристрій. Результат відобразиться на дисплеї тестової системи через півгодини.

Такі тести можна робити як вдома, так і в медустановах. У FDA попередили, що користуватися ним зможуть особи від 14 років.

Зазначено, що вартість набору складає близько 50 дол.

Нагадаємо, що компанія Moderna та Pfizer стверджують, що ефективність їх вакцин від коронавірусної хвороби COVID-19, за попередніми даними, становить майже 95%.