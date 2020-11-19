Переход на креативную экономику объявил Зеленский

https://racurs.ua/n146717-perehod-na-kreativnuu-ekonomiku-obyavil-zelenskiy.html

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Переход на креативную экономику объявил президент Владимир Зеленский, однако добавил, что креативность — это не развлечения, а понимание как использовать ресурсы, умение капитализировать талант, интеллект, мастерство и продавать актуальные решения в различных областях.

Такое заявление президент сделал во время прямого включения из «Феофании» для онлайн-выступления на международном форуме «Креативная Украина», цель которого — обсуждение оптимальных путей поддержки развития креативной экономики страны, пишет «Укринформ».

Креативные индустрии — это о связях, которые объединяют различные сектора, различные материалы, форматы, направления, культурное и экономическое, традиционное и современное, любительское и инновационное, прошлое и будущее, — отметил Зеленский.

По словам президента, в этом году в Украине запустили много инициатив в поддержку украинских креативных индустрий, развития туристической инфраструктуры, восстановления культурных памятников в рамках «Большой реставрации», создания эффективных хабов в регионах. Зеленский навел пример изделий карпатских мастеров, которые стали основанием для киевских фэшн-коллекций. В свою очередь, по словам президента, художник из Харькова развивает концепцию выставки муральной живописи на тему книги Ивано-Франковского писателя.

Креативная экономика должна стать приоритетом стратегического развития Украины, для этого у нас есть талантливые люди, уникальный культурный ресурс, наследие. Сейчас креативные индустрии напоминают феникса, который восстает из пепла обновленным, молодым, сильным, адаптированным к новой жизни, к новой реальности, — заверил глава государства.



Зеленский добавил, что креативная экономика усиливает ведущие экономики мира, создающие высокую добавленную стоимость и рабочие места, развивает города, генерирует оригинальные содержания и смыслы.