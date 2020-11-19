Перехід на креативну економіку оголосив Зеленський

https://racurs.ua/ua/n146717-perehid-na-kreatyvnu-ekonomiku-ogolosyv-zelenskyy.html

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Перехід на креативну економіку оголосив президент Володимир Зеленський, проте додав, що креативність — це не про розваги, а про розуміння використання ресурсів, уміння капіталізувати талант, інтелект, майстерність і продавати актуальні рішення у різних галузях.

Таку заяву президент зробив під час прямого включення з «Феофанії» для онлайн-виступу на міжнародному форумі «Креативна Україна», мета якого — обговорення оптимальних шляхів підтримки розвитку креативної економіки держави, пише «Укрінформ».

Креативні індустрії — це про зв’язки, які поєднують різні сектори, різні матеріали, різні формати, напрями, культурне та економічне, традиційне і сучасне, аматорське та інноваційне, минуле та майбутнє, — наголосив Зеленський.

За словами президента, цьогоріч в Україні запустили багато ініціатив на підтримку українських креативних індустрій, розвитку туристичної інфраструктури, відновлення культурних пам’яток у межах «Великої реставрації», створення ефективних хабів у регіонах. Також вироби карпатських майстринь лягають в основу київських фешн-колекцій, а харківський художник розвиває концепцію виставки мурального живопису з книги івано-франківського письменника.

Креативна економіка має стати пріоритетом стратегічного розвитку України, для цього в нас є талановиті люди, унікальний культурний ресурс, у нас є спадщина. Зараз креативні індустрії нагадують фенікса, що постає з попелу, постає оновленим, молодим, сильним, адаптованим до нового життя, до нової реальності, — запевнив глава держави.



Зеленський додав, що креативна економіка посилює провідні економіки світу, що створюють високу додану вартість і робочі місця, розвиває міста, генерує оригінальні змісти та сенси.