Погода в Украине на 24 ноября. Фото: Istock

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Погода в Украине 24 ноября ожидается прохладная и преимущественно облачная, в некоторых регионах пройдут дожди и снегопады. Температура воздуха прогреется до +8°.

Днем столбики термометров покажут от +2° до 8°. Ночи в эти сутки будут прохладными, ожидаются заморозки. Ветер обещают западный 7−12 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 24 ноября будет пасмурной, ожидается дождь. Ночью воздух будет холодным и достигнет отметки +1°, а днем ожидается +6° тепла.

Погода в Харькове в ближайшие сутки будет по-зимнему холодной, небо затянут облака. Ожидается мокрый снег. Температура воздуха ночью составит от −1 до +1°, а днем столбики термометра поднимутся до +4° выше нуля.

Погодные условия в Одессе будут облачными, без осадков. Температура воздуха ночью составит 2−4° тепла, а днем воздух прогреется до 6−8° выше нуля.

Погода во Львове завтра ожидается прохладная и облачная. Температурные показатели будут следующими: ночью 1−3° тепла, а днем — 5−7° выше нуля.

Погода в Карпатах 24 ноября солнечная, без осадков. Столбики термометров в темное время суток покажут от −1° до + 1° тепла, а днем температура составит 4−6° тепла по Цельсию.

Геомагнитная обстановка в Украине 24 ноября прогнозируется спокойная. Возможны незначительные магнитные возмущения.

Напомним, ранее мы сообщали, что прогноз погоды на ноябрь анонсировали украинские синоптики. В последний месяц осени следует ожидать значительного похолодания — почти весь месяц будет идти дождь, а солнце редко будет выглядывать из-за туч.