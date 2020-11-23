Погода в Україні на 24 листопада. Фото: Istock

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Погода в Україні 24 листопада очікується прохолодна та переважно похмура, у деяких регіонах пройдуть дощі та снігопади. Температура повітря прогріється до +8°.

Вдень стовпчики термометрів покажуть від +2° до +8°. Ночі цієї доби будуть прохолодними, очікуються заморозки. Вітер обіцяють західний 7−12 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода в Києві 24 листопада буде похмурою, очікується дощ. Вночі повітря буде холодним та сягне відмітки +1°, а вдень очікується +6° тепла.

Погода в Харкові у найближчу добу буде по-зимовому холодною, небо затягнуть хмари. Очікується мокрий сніг. Температура повітря вночі складе від −1 до +1°, а вдень стовпчики термометра піднімуться до +4° вище нуля.

Погодні умови в Одесі будуть хмарними, без опадів. Температура повітря вночі складе 2−4° тепла, а вдень повітря прогріється до 6−8° вище нуля.

Погода у Львові завтра очікується прохолодна та хмарна. Температурні показники будуть такими: уночі 1−3° тепла, а вдень — 5−7° вище нуля.

Погода в Карпатах 24 листопада сонячна, без опадів. Стовпчики термометрів у темну пору доби покажуть від −1° до +1° тепла, а вдень складе 4−6° тепла за Цельсієм.





Геомагнітна обстановка в Україні 24 листопада прогнозується спокійна. Можливі незначні магнітні збурення.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що прогноз погоди на листопад анонсували українські синоптики. В останній місяць осені варто очікувати значного похолодання — майже увесь місяць буде дощитиме, а сонце рідко виглядатиме з-за хмар.