ФБР и Минюст могли вмешиваться в американские выборы, считает Трамп. Фото: РБК

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Федеральное бюро расследований и Министерство юстиции могли быть причастны к вмешательству в выборы американского президента.

Руководство ФБР и Минюста могло быть причастным к «мошеннической» схеме подсчета голосов на выборах. В ходе выборов президента США было подано множество голосов людей, которые уже как 10−15 лет мертвы. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News.

Эти выборы — тотальное мошенничество. У нас нет свободы прессы в стране. Что ФБР и Министерство юстиции делали? Не знаю, может быть, они причастны, — отметил Трамп.

Также он считает, что американские журналисты замалчивали некоторые события на выборах.

Напомним, выборы президента США состоялись 3 ноября. Официально победитель еще не объявлен, но им считается демократ Джо Байден. На днях президент США Дональд Трамп согласился покинуть Белый дом, но только при условии, если коллегия выборщиков проголосует за Байдена.