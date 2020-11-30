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Ракурс
ФБР та Мін’юст могли втручатися в американські вибори, вважає Трамп. Фото: РБК

ФБР та Мін’юст могли втручатися в американські вибори, вважає Трамп

30 лис 2020, 11:29
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Федеральне бюро розслідувань та Міністерство юстиції могли бути причетні до втручання у вибори американського президента.

Керівництво ФБР та Мін’юсту могло бути причетним до «шахрайської» схеми підрахунку голосів на виборах. У ході виборів президента США було подано безліч голосів людей, які вже як 10−15 років мертві. Про це заявив президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп в ефірі телеканалу Fox News.

Ці вибори — тотальне шахрайство. У нас немає свободи преси в країні. Що ФБР і Міністерство юстиції робили? Не знаю, може бути, вони причетні, — зазначив Трамп.

Також він вважає, що американські журналісти замовчували деякі події на виборах.


Нагадаємо, вибори президента США відбулися 3 листопада. Офіційно переможець ще не оголошений, але ним вважається демократ Джо Байден. Днями президент США Дональд Трамп погодився залишити Білий дім, але тільки за умови, якщо колегія виборників проголосує за Байдена.

Джерело: Ракурс


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