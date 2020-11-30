ФБР та Мін’юст могли втручатися в американські вибори, вважає Трамп. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n147144-fbr-ta-min-ust-mogly-vtruchatysya-v-amerykanski-vybory-vvajaie-tramp.html

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Федеральне бюро розслідувань та Міністерство юстиції могли бути причетні до втручання у вибори американського президента.

Керівництво ФБР та Мін’юсту могло бути причетним до «шахрайської» схеми підрахунку голосів на виборах. У ході виборів президента США було подано безліч голосів людей, які вже як 10−15 років мертві. Про це заявив президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп в ефірі телеканалу Fox News.

Ці вибори — тотальне шахрайство. У нас немає свободи преси в країні. Що ФБР і Міністерство юстиції робили? Не знаю, може бути, вони причетні, — зазначив Трамп.

Також він вважає, що американські журналісти замовчували деякі події на виборах.

Нагадаємо, вибори президента США відбулися 3 листопада. Офіційно переможець ще не оголошений, але ним вважається демократ Джо Байден. Днями президент США Дональд Трамп погодився залишити Білий дім, але тільки за умови, якщо колегія виборників проголосує за Байдена.