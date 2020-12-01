Снегопад. Фото: Istock

https://racurs.ua/n147201-snegopady-v-ukraine-o-posledstviyah-rasskazal-ukravtodor-video.html

Ракурс

Погода в Украине в последние дни наблюдалась по-настоящему зимняя — сразу в восьми регионах выпал снег. По состоянию на 6.00 утра 551 снегоочистительная машина и 629 человек работали на автодорогах Сумской, Черниговской, Киевской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областей.

В регионах выпало от одного до шести сантиметров снега. Об этом сообщает пресс-служба «Укравтодора».

Сообщается, что в северных и западных регионах температура воздуха колеблется от −1° до −5°. В центральных, южных и восточных регионах — от −2° до +4°.

Дорожники «Укравтодора» посыпали 7 тыс. 257 т противогололедных материалов, в том числе использовали 364 т чистой соли. Проезд всеми участками государственных дорог обеспечено. В регионах, где были осадки, покрытие остается мокрым. В остальных областях автодороги сухие.





На перевальных участках дорог — без осадков. Температура воздуха колеблется от −5° до −10°. Покрытие на перевалах сухое, мокрые участки встречаются на Ужоцком по Н-13 и Торунском на Р-21.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и восточных областях выпало от 1 до 5 см снега. Также снега и морозы накрыли Карпаты.