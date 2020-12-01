Снігопади. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n147201-snigopady-v-ukrayini-pro-naslidky-rozpoviv-ukravtodor-video.html

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Погода в Україні останніми днями спостерігалася по-справжньому зимова — одразу у восьми регіонах випав сніг. Станом на 6.00 ранку 551 снігоочисна машина та 629 людей працювали на автошляхах Сумської, Чернігівської, Київської, Черкаської, Полтавської, Кіровоградської, Миколаївської та Одеської областей.

У регіонах випало від одного до шести сантиметрів снігу. Про це повідомляє прес-служба «Укравтодору».

Повідомляється, що у північних та західних регіонах температура повітря коливається від −1° до −5°. У центральних, південних та східних регіонах — від −2° до +4°.

Дорожники «Укравтодору» посипали 7 тис. 257 т протиожеледних матеріалів, у тому числі використали 364 т чистої солі. Проїзд всіма ділянками державних доріг забезпечено. У регіонах, де були опади, покриття залишається мокрим. У решті областей автошляхи сухі.

На перевальних ділянках доріг — без опадів. Температура повітря коливається від −5° до −10°. Покриття на перевалах сухе, мокрі ділянки зустрічаються на Ужоцькому по Н-13 та Торунському на Р-21.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та східних областях випало від 1 до 5 см снігу. Також сніги та морози накрили Карпати.