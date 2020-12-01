Онлайн-карта наявності ліків від COVID-19 запрацювала в Україні. Фото: dengi.ua

https://racurs.ua/ua/n147200-onlayn-karta-nayavnosti-likiv-vid-covid-19-zapracuvala-v-ukrayini.html

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Інтерактивну онлайн-карту наявності ліків від коронавірусу створила Національна служба здоров’я України.

Спеціальна мапа допоможе перевірити, в яких лікарнях та аптеках є ліки, необхідні для лікування заражених коронавірусом. Карта складається з трьох розділів. У першому та другому розділах можна знайти дані щодо залишків препаратів у лікарнях. Про це повідомляється на сайті НСЗУ.

У розділі «Інформація щодо наявності в закладах охорони здоров’я лікарських засобів» можна знайти загальну кількість закладів, що звітують про залишки, кількість закладів, в яких наявні залишки, а також загальну кількість засобів. А в розділі «Інформація щодо наявності в закладах охорони здоров’я лікарських засобів. Карта» можна побачити всю цю інформації на карті України.

У розділі «Інформація щодо наявності залишків, необхідних для боротьби з COVID-19, в аптечних закладах» користувач зможе перевірити, де в яких аптеках є ліки, які необхідні при лікуванні від коронавірусу. Тут міститься інформація про загальну кількість аптечних закладів, що звітують про залишки, кількість аптечних закладів, в яких наявні залишки, поточні залишки лікарських засобів.

Інформація на мапі оновлюють щотижня. Джерелом даних виступає Держлікслужба.

Нагадаємо, 30 листопада в Україні зафіксували ще 12 тис. 498 випадків цього захворювання. Серед нових випадків захворювання — 586 дітей та 646 медпрацівників. Коронавірусна хвороба COVID-19 за добу забрала життя ще 221 українця.