Онлайн-карта наличия лекарств от COVID-19 заработала в Украине. Фото:dengi.ua

https://racurs.ua/n147200-onlayn-karta-nalichiya-lekarstv-ot-covid-19-zarabotala-v-ukraine.html

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Интерактивную онлайн-карту наличия лекарств от коронавируса создала Национальная служба здоровья Украины.

Специальная карта поможет проверить, в каких больницах и аптеках есть лекарства, необходимые для лечения зараженных коронавирусом. Карта состоит из трех разделов. В первом и втором разделах можно найти данные по остаткам препаратов в больницах. Об этом сообщается на сайте НСЗУ.

В разделе «Информация о наличии в учреждениях здравоохранения лекарственных средств» можно найти общее количество учреждений, которые отчитываются об остатках, количество заведений, в которых имеются остатки, а также общее количество средств. А в разделе «Информация о наличии в учреждениях здравоохранения лекарственных средств. Карта» можно увидеть всю эту информации на карте Украины.

В разделе «Информация о наличии остатков, необходимых для борьбы с COVID-19, в аптечных учреждениях» пользователь сможет увидеть, где в каких аптеках есть лекарства, которые необходимы при лечении от коронавируса. Здесь содержится информация об общем количестве аптечных учреждений, которые отчитываются об остатках, количество аптечных учреждений, в которых имеются остатки, текущие остатки лекарственных средств.

Информацию на карте обновляют еженедельно. Источником данных выступает Гослекслужба.

Напомним, 30 ноября в Украине зафиксировали еще 12 тыс. 498 случаев этого заболевания. Среди новых случаев заболевания — 586 детей и 646 медработников. Коронавирусная болезнь COVID-19 за сутки унесла жизни еще 221 украинца.