Трагедия в коронавирусной больнице на Львовщине унесла жизни двух человек, фото: Regnum

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Трагедию в Жовковской центральной районной больницы Львовской области, где недавно в результате обесточивания хирургического корпуса умерли двое пациентов с коронавирусной болезнью COVID-19, изучила комиссия областного департамента здравоохранения.

В результате изучения обстоятельств трагедии комиссия пришла к выводу, что медработники, которые были на дежурстве, предоставили в полном объеме всю необходимую медицинскую помощь пациентам в момент отключения электропитания, сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации.

В то же время при выключении энергии администрация больницы не предприняла никаких действий для того, чтобы подключить хирургический корпус, где находится реанимация, к резервному питанию, — подчеркивают в департаменте здравоохранения ОГА.

В результате на Жовковский районный совет, который является владельцем больницы, подготовили письмо с инициативой об увольнении руководства этого медучреждения.

Отмечается, что также будет проведена клинико-экспертная оценка оказания медицинской помощи умершим, чтобы установить, были ли эти летальные случаи связаны с отключением электроэнергии.

Кроме того, администрация райбольницы должна немедленно разработать алгоритм действий на случай возникновения в медучреждении аварийных ситуаций.

Напомним, в Офисе президента недавно отреагировали на трагический инцидент в Жовковской больнице.