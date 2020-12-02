Трагедія в коронавірусній лікарні на Львівщині забрала життя двох осіб, фото: Regnum

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Трагедію в Жовківській центральній районній лікарні Львівської області де нещодавно в результаті знеструмлення хірургічного корпусу померли двоє пацієнтів із коронавірусною хворобою COVID-19, вивчила комісія обласного департаменту охорони здоров’я.

В результаті вивчення обставин трагедії комісія дійшла висновку, що медпрацівники, котрі були на чергуванні, надали у повному обсязі усю необхідну медичну допомогу пацієнтам у момент відключення електроживлення, повідомляє прес-служба Львівської облдержадміністрації.

Водночас під час вимкнення енергії адміністрація лікарні не вчинила жодних дій для того, аби підключити хірургічний корпус, де знаходиться реанімація, до резервного живлення, — наголошують в департаменті охорони здоров’я ОДА.

В результаті на Жовківську районну раду, котра є власником лікарні, підготували листа з ініціативою щодо звільнення керівництва цього медзакладу.

Зазначається, що також буде проведено клініко-експертну оцінку надання медичної допомоги померлим, щоб встановити, чи були ці летальні випадки пов’язані із відключенням електроенергії.

Крім того, адміністрація райлікарні має негайно напрацювати алгоритм дій на випадок виникнення у медзакладі аварійних ситуацій.

Нагадаємо, в Офісі президента нещодавно відреагували на трагічний інцидент у Жовківській лікарні.