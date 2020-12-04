Учитель из Индии Ранджит Дисале с ученицами. Фото: Facebook

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Ракурс

Лучшим учителем 2020 года стал сельский учитель из Индии Ранджит Дисале.

Этот педагог стал лауреатом премии Global Teacher Prize, а победителя выбирали из более 12 тыс. номинантов из более 140 стран мира. Учитель получил призовой фонд в 1 млн долл. Дисале уже признался, что собирается поделить половину призовых денег с другими лауреатами, которые вошли в первую десятку финалистов. Впервые за шесть лет проведения церемонии победитель поделился призовым фондом с конкурентами. Об этом сообщается на официальном сайте Global Teacher Prize 2020.

Этот молодой учитель прибыл в начальную школу для девочек Zilla Parishad в 2009 году. Тогда учебное заведение располагалось в полуразрушенном здании. Большинство учениц были представительницами племенных общин, а потому посещение школы иногда могло быть ниже 2%. Поскольку обучение велось не на родном языке девушек, то педагог выучил язык племени и перевел все учебники.

По состоянию на 2020 год в селе, где работает Дисале, нет подростковых браков, а посещаемость школы стопроцентная. Его ученицы достигают значительных успехов, поскольку 85% из них получили самые высокие оценки на ежегодных экзаменах.

Кроме того, Дисале устроил в своем доме лабораторию, откуда транслирует виртуальные уроки из своих научных экспериментов. Каждое лето он читает лекции более 16 тыс. учителям со всего индийского штата Махараштра, чтобы научить их цифровым технологиям.

Напомним, в этом году столичных педагогов оригинально поздравили с праздником — учащиеся школы в Печерском районе столицы написали для них приветствие длиной 60 м. Бумажное полотно школьники сформировали из листков из тетрадей.