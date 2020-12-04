Учитель з Індії Ранджит Дісале з ученицями. Фото: Facebook

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Ракурс

Найкращим вчителем 2020 року став сільський учитель з Індії Ранджит Дісале.

Цей педагог став лауреатом премії Global Teacher Prize, а переможця обирали з понад 12 тис. номінантів із понад 140 країн світу. Вчитель отримав призовий фонд в 1 млн дол. Дісале вже зізнався, що збирається поділити половину призових грошей із іншими лауреатами, які увійшли у першу десятку фіналістів. Вперше за шість років проведення церемонії переможець поділився призовим фондом з конкурентами. Про це повідомляється на офіційному сайті Global Teacher Prize 2020.

Цей молодий вчитель прибув до початкової школи для дівчат Zilla Parishad у 2009 році. Тоді навчальний заклад розташовувався у напівзруйнованій будівлі. Більшість учениць були представницями племінних громад, а тому відвідування школи інколи могло бути нижчим за 2%. Оскільки навчання велося не рідною мовою дівчат, то педагог вивчив мову племені й переклав нею усі підручники.

Станом на 2020 рік у селі, де працює Дісале, немає підліткових шлюбів, а відвідуваність школи стовідсоткова. Його учениці досягають значних успіхів, оскільки 85% із них здобули найвищі оцінки на щорічних іспитах.

Крім того, Дісале облаштував у своєму будинку лабораторію, звідки транслює віртуальні уроки зі своїх наукових експериментів. Щоліта він читає лекції понад 16 тис. учителям зі всього індійського штату Махараштра, аби навчити їх цифрових технологій.

Нагадаємо, цьогоріч столичних педагогів оригінально привітали зі святом — учні школи в Печерському районі столиці написали для них привітання довжиною 60 м. Паперове полотно школярі сформували з листків із зошитів.