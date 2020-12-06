Первые нарушения на выборах в Кривом Роге зафиксировали наблюдатели

Выборы. Фото: ТСН

https://racurs.ua/n147394-pervye-narusheniya-na-vyborah-v-krivom-roge-zafiksirovali-nabludateli.html

Ракурс

Местные выборы в Кривом Роге проходят сегодня, 6 декабря. Наблюдатели ОПОРЫ фиксируют на участках присутствие посторонних лиц, а именно — полицейских и представителей экзит-пола.

На одном из участков полицейские оказались в помещении другого избирательного участка случайно, а представители экзит-пола опрашивали избирателей в помещении участка. Об этом сообщает пресс-служба гражданской сети «ОПОРА».

Сообщается, что на избирательном участке № 121706 в помещении участка присутствовали полицейские из-за того, что участок расположен в школе, где есть еще три других участка. Помещения оказались распределены таким образом, что если полицейские выйдут за дверь участка № 121706, то окажутся уже в помещении для голосования другого участка.

Представители экзит-пола от исследовательской организации ФЛП Дузь А. В. проводят опрос избирателей непосредственно в помещении избирательного участка № 121551. Наблюдатель «ОПОРЫ» сообщил об этом инциденте в полицию и главе УИК.

Еще на двух участках наблюдатели зафиксировали посторонних лиц, которых трудно идентифицировать. Так, на избирательном участке № 121714 в помещении для голосования к членам избирательного участка подходят и общаются третьи лица, не имеющие непосредственного отношения к голосованию.

В то же время избирательный участок № 21538 посетил человек, который представился сотрудником Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, однако он не был в форменной одежде, поэтому его трудно идентифицировать как представителя ГСЧС.

Напомним, ранее мы сообщали, что местные выборы в Украине продолжаются в воскресенье, 6 декабря. В родном городе президента Владимира Зеленского — Кривом Роге — проходит повторное голосование на должность городского головы города.

Горожане будут выбирать между советником нынешнего мэра Константином Павловым от «оппозиционной платформы — За жизнь» и Дмитрием Шевчиком от «Слуги народа». Избирательные участки открылись в 8.00.