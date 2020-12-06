Перші порушення на виборах у Кривому Розі зафіксували спостерігачі

Вибори. Фото:ТСН

https://racurs.ua/ua/n147394-pershi-porushennya-na-vyborah-u-kryvomu-rozi-zafiksuvaly-sposterigachi.html

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Місцеві вибори у Кривому Розі відбуваються сьогодні, 6 грудня. Спостерігачі ОПОРИ фіксують на дільницях присутність сторонніх осіб, а саме — поліцейських та представників екзит-полу.

На одній з дільниць поліцейські опинилися у приміщенні іншої виборчої дільниці випадково, а представники екзит-полу опитували виборців у приміщенні дільниці. Про це повідомляє прес-служба громадянської мережі «ОПОРА».

Повідомляється, що на виборчій дільниці № 121706 в приміщенні дільниці були присутні поліцейські через те, що дільниця розташована у школі, де є ще три інші дільниці. Приміщення виявилися розподілені таким чином, що якщо поліцейські вийдуть за двері дільниці № 121706, то опиняться вже в приміщенні для голосування іншої дільниці.

Натомість представники екзит-полу від дослідницької організації ФОП Дузь О. В. проводять опитування виборців безпосередньо у приміщенні виборчої дільниці № 121551. Спостерігач «ОПОРИ» повідомив про цей інцидент поліцію та голову ДВК.

Ще на двох дільницях спостерігачі зафіксували сторонніх осіб, яких важко ідентифікувати. Так, на виборчій дільниці № 121714 в приміщенні для голосування до членів виборчої дільниці підходять і спілкуються треті особи, які не мають безпосереднього відношення до голосування.

В той самий час на виборчу дільницю № 121538 завітала людина, яка представилась як представник Державної служби України з надзвичайних ситуацій, проте він не був удягнутий у формовий одяг, тому його важко ідентифікувати як представника ДСНС.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що місцеві вибори в Україні продовжуються у неділю, 6 грудня. У рідному місті президента Володимира Зеленського — Кривому Розі — проходить повторне голосування на посаду міського голови міста.

Городяни обиратимуть між радником нинішнього мера Костянтином Павловим від «Опозиційної платформи — За життя» та Дмитром Шевчиком від «Слуги народу». Виборчі дільниці відкрилися о 8.00.