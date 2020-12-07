Во время стрельбы на границе с Россией ФСБ застрелила гражданского. Фото: 46tv.ru

https://racurs.ua/n147451-strelba-na-granice-s-rf-smi-nazvali-imya-ubitogo-ukrainca.html

Ракурс

Жертвой стрельбы на границе с Россией, произошедшей 4 декабря, стал гражданский.

На территории РФ той ночью погиб гражданин Украины, 27-летний житель Сумской области Евгений Голубев. Погибший ранее имел проблемы с законом —был фигурантом нескольких уголовных дел, обвинялся в хулиганстве и в разбое. Он часто ездил в приграничную с Украиной Белгородскую область, где имел друзей и с которыми отдыхал. Об этом 7 декабря сообщает «Радіо Свобода» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам правоохранителя, сотрудники ФСБ РФ убили гражданское лицо и не продемонстрировали никаких доказательств его агрессивных действий при задержании. Также собеседник добавил, что контрабандисты обычно оружие с собой не носят, потому что с российскими пограничниками проще «договориться» за деньги, чем стрелять. Силовик не исключает, что Голубев стал случайной жертвой пограничников, а дальнейшая «раскрутка» ими сценария «героической» операции на границе похожа на попытку скрыть ответственность должностных лиц ФСБ за убийство гражданского лица.

На момент публикации этой новости в Госпогранслужбе не комментировали вышеуказанную информацию.

Напомним, 4 декабря российская Федеральная служба безопасности заявила о стрельбе на украино-российской границе. В ФСБ утверждали, что якобы трое неизвестных нарушили границу. По словам россиян, при попытке задержания произошло огневое противостояние, в результате чего один человек погиб, а другие сбежали в Украину.

В Госпогранслужбе в тот день сообщили, что украинская сторона «не фиксировала никаких выстрелов рядом границы с Россией».