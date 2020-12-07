Під час стрілянини на кордоні з Росією ФСБ застрелила цивільну особу. Фото: 46tv.ru

https://racurs.ua/ua/n147451-strilyanyna-na-kordoni-z-rf-zmi-nazvaly-im-ya-vbytogo-ukrayincya.html

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Жертвою стрілянини на кордоні з Росією, що сталася 4 грудня, став цивільний.

На території РФ тієї ночі загинув громадянин України, 27-річний житель Сумської області Євген Голубєв. Загиблий раніше мав проблеми із законом — був фігурантом кількох кримінальних справ, звинувачувався у хуліганстві та в розбої. Він часто їздив до прикордонної з Україною Бєлгородської області, де мав друзів і з якими відпочивав. Про це 7 грудня повідомляє «Радіо Свобода» із посиланням на джерело у правоохоронних органах.

За словами правоохоронця, співробітники ФСБ РФ вбили цивільну особу і не продемонстрували ніяких доказів його агресивних дій при затриманні. Також співрозмовник додав, що контрабандисти зазвичай зброю з собою не носять, бо з російськими прикордонниками простіше «домовитись» за гроші, ніж стріляти. Силовик не виключає, що Голубєв став випадковою жертвою прикордонників, а подальша «розкрутка» ними сценарію «героїчної» операції на кордоні схожа на спробу приховати відповідальність посадових осіб ФСБ за вбивство цивільної особи.

На момент публікації цієї новини в Держприкордонслужбі не коментували вищевказану інформацію.

Нагадаємо, 4 грудня російська Федеральна служба безпеки заявила про стрілянину на україно-російському кордоні. У ФСБ стверджували, що начебто, троє невідомих порушили кордон. За словами росіян, при спробі затримання відбулося вогневе протистояння, внаслідок чого одна особа загинула, а інші втекли до України.

Натомість у Держприкордонслужбі того дня повідомили, що українська сторона «не фіксувала жодних пострілів поряд кордону з Росією».