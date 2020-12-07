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8 декабря отмечают Климентьев день. Фото: pxhere
8 декабря отмечают Климентьев день и Всемирный день климатаhttps://racurs.ua/n147461-8-dekabrya-otmechaut-klimentev-den-i-vsemirnyy-den-klimata.htmlРакурс
8 декабря православная церковь чтит священномучеников Климента Римского — Папы Римского и архиепископа Петра Первого Александрийского. 8 декабря большой праздник отмечают и католики — День непорочного зачатия Девы Марии.
По народному поверью, 8 декабря, в Климентьев день, нельзя жаловаться на стужу. Считалось, если быть бодрым и веселым, то Клим наградит крепким здоровьем, чтобы легче пережить зимние морозы. Также в этот день завтракать надо было лишь после сделанной работы, за которую брались до рассвета.
Народные приметы на 8 декабря:
- Если 8 декабря тепло, то летом будет холодно.
- Если идет снег, то лето будет дождливым.
- Если июль был жарким, то декабрь будет морозным.
В мире 8 декабря отмечают Всемирный день климата, праздник был основан по инициативе ряда экологических ассоциаций Франции и Бельгии. Кроме того, в этот день отмечают День «Прими к сведению», День Бодхи в Японии, День Брауни в США, День работников радио и телевидения Кыргызстана, День хора или хорового пения, Национальный день бармена в США.
8 декабря в истории:
- 1868 год — во Львове основали общество «Просвита».
- 1941 год — США и Великобритания объявили войну Японии.
- 1980 год — убит музыканта Джон Леннон.
- 2010 год — компания SpaceX впервые успешно вывела на орбиту космический аппарат Dragon.
Именины 8 декабря празднуют: Григорий, Ярослав, Илларион, Александр и Виктор.
Напомним, 7 декабря в Украине отмечали День местного самоуправления. Это профессиональный праздник тех, кто работает в сельских, поселковых, городских, районных и областных советах.
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