8 декабря отмечают Климентьев день. Фото: pxhere

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8 декабря православная церковь чтит священномучеников Климента Римского — Папы Римского и архиепископа Петра Первого Александрийского. 8 декабря большой праздник отмечают и католики — День непорочного зачатия Девы Марии.

По народному поверью, 8 декабря, в Климентьев день, нельзя жаловаться на стужу. Считалось, если быть бодрым и веселым, то Клим наградит крепким здоровьем, чтобы легче пережить зимние морозы. Также в этот день завтракать надо было лишь после сделанной работы, за которую брались до рассвета.

Народные приметы на 8 декабря:

Если 8 декабря тепло, то летом будет холодно.

Если идет снег, то лето будет дождливым.

Если июль был жарким, то декабрь будет морозным.

В мире 8 декабря отмечают Всемирный день климата, праздник был основан по инициативе ряда экологических ассоциаций Франции и Бельгии. Кроме того, в этот день отмечают День «Прими к сведению», День Бодхи в Японии, День Брауни в США, День работников радио и телевидения Кыргызстана, День хора или хорового пения, Национальный день бармена в США.

8 декабря в истории:

1868 год — во Львове основали общество «Просвита».

1941 год — США и Великобритания объявили войну Японии.

1980 год — убит музыканта Джон Леннон.

2010 год — компания SpaceX впервые успешно вывела на орбиту космический аппарат Dragon.

Именины 8 декабря празднуют: Григорий, Ярослав, Илларион, Александр и Виктор.

Напомним, 7 декабря в Украине отмечали День местного самоуправления. Это профессиональный праздник тех, кто работает в сельских, поселковых, городских, районных и областных советах.