8 грудня відзначають Климентьєв день. Фото: pxhere

https://racurs.ua/ua/n147461-8-grudnya-vidznachaut-klymentiyiv-den-ta-vsesvitniy-den-klimatu.html

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8 грудня православна церква вшановує священомучеників Климента Римського — папи Римського і архієпископа Петра Першого Олександрійського. 8 грудня велике свято відзначають і католики — День непорочного зачаття Діви Марії.

За народним повір’ям, 8 грудня, в Климентіїв день, не можна скаржитися на холоднечу. Вважалося, якщо бути бадьорим і веселим, то Клим нагородить міцним здоров’ям, щоб легше пережити зимові морози. Також в цей день снідати треба було лише після зробленої роботи, за яку бралися до світанку.

Народні прикмети на 8 грудня:

Якщо 8 грудня тепло, то влітку буде холодно.

Якщо йде сніг, то літо буде дощовим.

Якщо липень був спекотним, то грудень буде морозним.

У світі 8 грудня відзначають Всесвітній день клімату, свято було започатковане з ініціативи кількох екологічних асоціацій Франції та Бельгії. Крім того, цього дня відзначають День «Візьми до відома», День Бодхи в Японії, День Брауні в США, День працівників радіо і телебачення Киргизстану, День хору або День хорового співу, Національний день бармена в США.

8 грудня в історії:

1868 рік — у Львові заснували товариство «Просвіта».

1941 рік — США і Великобританія оголосили війну Японії.

1980 рік — вбито музиканта Джона Леннона.

2010 рік — компанія SpaceX вперше успішно вивела на орбіту космічний апарат Dragon.

Іменини 8 грудня святкують: Григорій, Ярослав, Іларіон, Олександр та Віктор.

Нагадаємо, 7 грудня в Україні відзначали День місцевого самоврядування. Це професійне свято тих, хто працює в сільських, селищних, міських, районних та обласних радах.