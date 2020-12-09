Вторую заявку на получение вакцины от коронавируса подаст Минздрав

Вторую заявку на получение вакцины от коронавируса подаст Минздравhttps://racurs.ua/n147559-vtoruu-zayavku-na-poluchenie-vakciny-ot-koronavirusa-podast-minzdrav.htmlРакурс
Вакцина от коронавируса, которую изобрели сразу несколько фармацевтических компаний, достанется Украине бесплатно в рамках программы COVAX.
Министерство здравоохранения (Минздрав) планирует 14 декабря подать вторую часть заявки для получения вакцины против коронавируса в рамках инициативы фонда глобального доступа стран к вакцинам против COVID-19. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства.
Он заявил, что на прошлой неделе Минздрав уже направил первую часть заявки в COVAX, в рамках которой Украина рассчитывает получить 8 млн доз вакцин для 4 млн украинцев из расчета по две дозы на каждого.
Я обращался относительно вакцины к вице-президенту Европейской комиссии Жозепу Боррелю. Чтобы Украина как можно быстрее начала получать партии вакцины против COVID-19, правительство активно ведет диалог с европейскими партнерами. Вчера во время разговора мы обсудили, насколько важным является налаживание диалога между украинскими и европейскими компаниями и ассоциациями для ускорения поставки продукции, — заявил Шмыгаль.
Как известно, в Минздраве уже определили категории людей, которые получат вакцину в первую очередь. Среди них:
- медицинские работники, включая тех, кто находится на передовой борьбы с коронавирусом;
- военнослужащие, участвующие в операции Объединенных сил;
- социальные работники;
- лица, проживающие в учреждениях по предоставлению долгосрочного ухода и поддержки, а также персонал таких заведений;
- люди пожилого возраста (от 60 лет);
- педагоги;
- работники важных структур государственной безопасности, включая Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям, Национальной полиции Украины, Национальной гвардии Украины, Службу безопасности Украины, военнослужащих Вооруженных Сил Украины, Министерство внутренних дел Украины;
- лица, находящиеся в местах лишения свободы и следственных изоляторах и работники таких учреждений;
- лица с сопутствующими заболеваниями (люди, у которых диагностировано заболевание эндокринной системы, сердечно-сосудистые заболевания, хронические заболевания дыхательных путей, хронические заболевания нервной системы, хронические заболевания мочевыделительной системы, онкологические заболевания, хронические заболевания органов кроветворения и крови).
Напомним, ранее мы сообщали, что вакцина от коронавируса, которую разработали сразу несколько фармацевтических компаний, может не достаться Украине в необходимом объеме. Группа международных организаций заявляет, что богатые страны закупили огромные объемы вакцин от коронавируса еще на стадии разработки, оставляя людям в бедных странах мало шансов на вакцинацию в ближайшее время.