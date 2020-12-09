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Ракурс
Вакцина. Фото: Istock

Вторую заявку на получение вакцины от коронавируса подаст Минздрав

9 дек 2020, 17:06
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Вакцина от коронавируса, которую изобрели сразу несколько фармацевтических компаний, достанется Украине бесплатно в рамках программы COVAX.

Министерство здравоохранения (Минздрав) планирует 14 декабря подать вторую часть заявки для получения вакцины против коронавируса в рамках инициативы фонда глобального доступа стран к вакцинам против COVID-19. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

Он заявил, что на прошлой неделе Минздрав уже направил первую часть заявки в COVAX, в рамках которой Украина рассчитывает получить 8 млн доз вакцин для 4 млн украинцев из расчета по две дозы на каждого.

Я обращался относительно вакцины к вице-президенту Европейской комиссии Жозепу Боррелю. Чтобы Украина как можно быстрее начала получать партии вакцины против COVID-19, правительство активно ведет диалог с европейскими партнерами. Вчера во время разговора мы обсудили, насколько важным является налаживание диалога между украинскими и европейскими компаниями и ассоциациями для ускорения поставки продукции, — заявил Шмыгаль.


Как известно, в Минздраве уже определили категории людей, которые получат вакцину в первую очередь. Среди них:

  • медицинские работники, включая тех, кто находится на передовой борьбы с коронавирусом;
  • военнослужащие, участвующие в операции Объединенных сил;
  • социальные работники;
  • лица, проживающие в учреждениях по предоставлению долгосрочного ухода и поддержки, а также персонал таких заведений;
  • люди пожилого возраста (от 60 лет);
  • педагоги;
  • работники важных структур государственной безопасности, включая Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям, Национальной полиции Украины, Национальной гвардии Украины, Службу безопасности Украины, военнослужащих Вооруженных Сил Украины, Министерство внутренних дел Украины;
  • лица, находящиеся в местах лишения свободы и следственных изоляторах и работники таких учреждений;
  • лица с сопутствующими заболеваниями (люди, у которых диагностировано заболевание эндокринной системы, сердечно-сосудистые заболевания, хронические заболевания дыхательных путей, хронические заболевания нервной системы, хронические заболевания мочевыделительной системы, онкологические заболевания, хронические заболевания органов кроветворения и крови).

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцина от коронавируса, которую разработали сразу несколько фармацевтических компаний, может не достаться Украине в необходимом объеме. Группа международных организаций заявляет, что богатые страны закупили огромные объемы вакцин от коронавируса еще на стадии разработки, оставляя людям в бедных странах мало шансов на вакцинацию в ближайшее время.

Источник: Ракурс


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