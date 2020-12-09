Другу заявку на отримання вакцини від коронавірусу подасть МОЗ

Вакцина. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n147559-drugu-zayavku-na-otrymannya-vakcyny-vid-koronavirusu-podast-moz.html

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Вакцина від коронавірусу, яку винайшли одразу декілька фармацевтичних компаній, дістанеться Україні безкоштовно у рамках програми COVAX.

Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) планує 14 грудня подати другу частину заявки для отримання вакцини проти коронавірусу в межах ініціативи фонду глобального доступу країн до вакцин проти COVID-19. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

Він заявив, що минулого тижня МОЗ вже спрямував першу частину заявки до COVAX, в рамках якої Україна розраховує отримати 8 млн доз вакцин для 4 млн українців з розрахунку по дві дози на кожного.

Я звертався стосовно вакцини і до віцепрезидента Європейської комісії Жозепа Борреля. Щоб Україна якнайшвидше почала отримувати партії вакцини проти COVID-19, уряд активно веде діалог з європейськими партнерами. Вчора під час розмови з Боррелем обговорили, наскільки важливим є налагодження діалогу між українськими та європейськими компаніями та асоціаціями для прискорення постачання продукції, — заявив Шмигаль.



Як відомо, у МОЗ вже визначили категорії людей, які отримають вакцину у першу чергу. Серед них:

медичні працівники, включно з тими, хто перебуває на передовій боротьби з коронавірусом;

військовослужбовці, які беруть участь в операції Об'єднаних сил;

соціальні працівники;

особи, що проживають у закладах з надання довгострокового догляду та підтримки, а також персонал таких закладів;

люди похилого віку (від 60 років);

освітяни;

працівники важливих структур державної безпеки, включаючи Державну службу України з надзвичайних ситуацій, Національну поліцію України, Національну гвардію України, Службу безпеки України, військовослужбовців Збройних Сил України, Міністерство внутрішніх справ України;

особи, що перебувають у місцях обмеження волі та слідчих ізоляторах та працівники таких установ;

особи із супутніми захворюваннями (люди, у яких діагностовано захворювання ендокринної системи, серцево-судинні захворювання, хронічні захворювання дихальних шляхів, хронічні захворювання нервової системи, хронічні захворювання сечовидільної системи, онкологічні захворювання, хронічні захворювання органів кровотворення та крові).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцина від коронавірусу, яку розробили відразу декілька фармацевтичних компаній, може не дістатися Україні у необхідному обсязі. Група міжнародних організацій заявляє, що багаті країни закупили величезні обсяги вакцин від коронавірусу ще на стадії розробки, залишаючи людям у бідних країнах мало шансів на вакцинацію найближчим часом.