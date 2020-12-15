Кандидатуры трех новых министров представит Зеленский — детали

https://racurs.ua/n147822-kandidatury-treh-novyh-ministrov-predstavit-zelenskiy-detali.html

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Президент Владимир Зеленский и премьер Денис Шмыгаль во вторник, 15 декабря, посетят заседание парламентской фракции «Слуга народа». Встреча нардепов с президентом по кадровым вопросам состоится после завершения пленарного заседания Верховной Рады.

На этой встрече «слуги» и Зеленский планируют обсудить назначение на должность министра образования Сергея Шкарлета, который сейчас является исполняющим обязанности главы МОН. Об этом сообщается в переписке нардепов-«слуг», которая попала в объектив фотокорреспондента «букв» Яна Доброносова.

Также факт встречи подтвердили депутаты. Начало выступления президента запланировано на 18.00. После этого с нардепами будет общаться заместитель главы «Нафтогаза» Юрий Витренко, который может стать новым первым вице-премьером. Последнее, по слухам, вызвало недовольство у пророссийского олигарха Рината Ахметова. Не против такого назначения Игорь Коломойский.

Кроме этого, должность в Кабмине может получить Юлия Лапутина, которая может возглавить Министерство ветеранов. Лапутина — генерал-майор СБУ, кандидат психологических наук, контрразведчица.