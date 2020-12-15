Кандидатури трьох нових міністрів представить Зеленський — деталі

https://racurs.ua/ua/n147822-kandydatury-troh-novyh-ministriv-predstavyt-zelenskyy-detali.html

Ракурс

Президент Володимир Зеленський та прем'єр Денис Шмигаль у вівторок, 15 грудня, відвідають засідання парламентської фракції «Слуга народу». Зустріч нардепів з президентом щодо кадрових питань відбудеться після завершення «бюджетного» пленарного засідання Верховної Ради.

На цій зустрічі «слуги» та Зеленський планують обговорити призначення на посаду міністра освіти Сергія Шкарлета, який наразі є виконуючим обов’язки глави МОН. Відповідне листування нардепів-«слуг» потрапило в об'єктив фотокореспондента «Букв» Яна Доброносова.

Також факт зустрічі підтвердили депутати. Початок виступу президента запланований на 18.00. Після цього з нардепами спілкуватиметься заступник голови «Нафтогазу» Юрій Вітренко, який може стати новим першим віце-прем'єром. Останнє, за чутками, викликало невдоволення в проросійського олігарха Ріната Ахметова. Не проти такого призначення Ігор Коломойський.

Окрім цього, посаду у Кабміні може отримати Юлія Лапутіна, яка може очолити Міністерство ветеранів. Лапутіна — генерал-майор СБУ, кандидат психологічних наук, контррозвідниця.