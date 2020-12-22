Донбасс. Фото: РБК

https://racurs.ua/n148111-plan-b-na-donbasse-u-zelenskogo-ne-iskluchili-goryachuu-fazu-konflikta.html

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Война на Донбассе продолжается, однако переговоры между Украиной и Россией остаются зависшими в воздухе. Для решения этой ситуации Украина планирует идти по «плану Б», который исключает переговоры с Россией.

Что это означает, и как это будет работать, рассказал министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью «Суспільному».

По словам Резникова, так называемый «План Б» — это условная вещь, над которой Украина уже работает, занимаясь реинтеграцией Донбасса, не дожидаясь деоккупации. Министр по реинтеграции объясняет, что договариваться в «Минске» можно для того, чтобы войны было меньше или больше, но прекращение войны решается не в «Минске», а на уровне политических руководителей стран.

Он привел пример Азербайджана, который также вел переговоры в рамках минского формата при посредничестве ОБСЕ, но ситуация растянулась на десятки лет и перешла в горячую фазу.

Несмотря на то, что рано или поздно война завершится и будет подписан мирный договор, надо делать шаги уже сегодня, считает Резников, сравнивая украинский опыт с опытом Хорватии.

Когда мы изучали опыт Хорватии, я впервые услышал слово «конвалидация». Это термин о подтверждении фактов, которые произошли с гражданами на оккупированных территориях. Человек, который там находится, имеет все те же конституционные права. Поэтому должен быть продуман механизм конвалидации простых гражданских актов и сделок, — объяснил министр.

В качестве примера он привел ситуацию, когда люди на оккупированной территории рожают ребенка, которого впоследствии нужно зарегистрировать.

Они пересекают КПВВ, приходят к ЦНАП, просят документ о том, что ребенок — гражданин Украины, а ЦНАП им отказывает, поскольку жители оккупированных территорий подают документы несуществующих субъектов. Они идут в суд, который устанавливает факт рождения гражданина Украины. И тогда по решению суда этот факт признается, есть документ для ЦНАП и люди получают справку, — заявил Резников.

Напомним, ранее мы сообщали, что Украина пока продолжает придерживаться «плана А» для урегулирования ситуации, и констатирует медленное продвижение, поэтому оснований для перехода к «плану Б» пока нет. По словам спикера ТКГ Алексея Арестовича, угрозы имеют гибридный характер, поэтому увеличиваются расходы на оборону. Пока речь о «плане Б» не идет, но позиция очень четкая — основой урегулирования является политико-дипломатическая миссия.