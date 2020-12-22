Донбас. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n148111-plan-b-na-donbasi-v-zelenskogo-ne-vykluchyly-garyachu-fazu-konfliktu.html

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Війна на Донбасі продовжується, натомість переговори між Україною та Росією залишаються завислими у повітрі. Для вирішення цієї ситуації Україна планує йти по «плану Б», який виключає переговори з Росією.

Що це означає, і як це працюватиме, розповів міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в інтерв’ю «Суспільному».

За словами Резнікова, так званий «План Б» — це умовна річ, над якою Україна вже працює, займаючись реінтеграцією Донбасу, не чекаючи деокупації. Міністр з реінтеграції пояснює, що домовлятися у «Мінську» можна для того, щоб війни було менше або більше, але припинення війни вирішується не в «Мінську», а на рівні політичних керівників країн.

Він навів приклад Азербайджану, який також вів переговори у рамках мінського формату за посередництва ОБСЄ, але ситуація може розтягнутися на десятки років і перейти у гарячу фазу.

Попри те, що рано чи пізно війна завершиться і буде підписаний мирний договір, треба робити кроки вже сьогодні, вважає Резніков, порівнюючи український досвід з досвідом Хорватії.

Коли ми вивчали досвід Хорватії, я вперше почув слово «конвалідація». Це термін про підтвердження фактів, які відбулися з громадянами на окупованих територіях. Людина, яка там знаходиться, має всі ті ж самі конституційні права. Тож має бути продуманий механізм конвалідації простих цивільних актів і правочинів, — пояснив міністр.

Як приклад він привів ситуацію, коли люди на окупованій території народжують дитину, яку згодом потрібно зареєструвати.

Вони перетинають КПВВ, приходять до ЦНАПу, просять документ про те, що дитина — громадянин України, а ЦНАП їм відмовляє, оскільки жителі окупованих територій подають документи неіснуючих суб‘єктів. Вони йдуть до суду, який встановлює факт народження громадянина України. І тоді за рішенням суду цей факт визнається, є документ для ЦНАПУ і люди отримують посвідку, — заявив Резніков.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Україна поки продовжує дотримуватися «плану А» для врегулювання ситуації, і констатує повільне просування, тому підстав для переходу до «плану Б» поки немає. За словами речника ТКГ Олексія Арестовича, загрози мають гібридний характер, тому збільшуються витрати на оборону. Поки мова про «план Б» не йде, але позиція дуже чітка — основою врегулювання є політико-дипломатична місія.