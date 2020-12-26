Зеленский назначил нового председателя Ивано-Франковской ОГА. Фото: Офис президента

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Новым председателем Ивано-Франковской областной государственной администрации стал Андрей Бойчук.

Соответствующий указ № 585/2020 24 декабря подписал президент Владимир Зеленский. Глава государства уже вручил новому главе Ивано-Франковской ОГА служебное удостоверение, пожелал вдохновения и добросовестного труда на благо области. Об этом 26 декабря сообщила пресс-служба Офиса президента.

Андрей Бойчук родился в 1976 году в Ивано-Франковске. В 2000 году окончил Ивано-Франковский государственный технический университет нефти и газа и получил специальность инженера-механика.

Работал он в структурах по обслуживанию магистральных газопроводов, а с 2010 года работал в компании «Укртрансгаз». В 2014—2015 годах Бойчук занимал должность директора Департамента по вопросам функционирования и реформирования нефтегазового сектора Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Напомним, Кабинет министров Украины 16 декабря согласовал назначение новых глав Запорожской и Ивано-Франковской облгосадминистраций. Главой Ивано-Франковской ОГА станет Андрей Бойчук, а Запорожской ОГА будет руководить Александр Старух.