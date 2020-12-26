Зеленський призначив нового голову Івано-Франківської ОДА. Фото: Офіс президента

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Новим головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації став Андрій Бойчук.

Відповідний указ № 585/2020 24 грудня підписав президент України Володимир Зеленський. Глава держави вже вручив новому очільнику Івано-Франківської ОДА службове посвідчення, побажав наснаги та сумлінної праці на благо області. Про це 26 грудня повідомила прес-служба Офісу президента.

Андрій Бойчук народився у 1976 році в Івано-Франківську. У 2000 році закінчив Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу та здобув спеціальність інженера-механіка.

Працював він у структурах з обслуговування магістральних газопроводів, а з 2010 року працював у компанії «Укртрансгаз». У 2014−2015 роках Бойчук обіймав посаду директора Департаменту з питань функціонування та реформування нафтогазового сектору Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України 16 грудня погодив призначення нових голів Запорізької та Івано-Франківської облдержадміністрацій. Очільником Івано-Франківської ОДА стане Андрій Бойчук, а Запорізькою ОДА керуватиме Олександр Старух.