Коронавирусную вакцину доставили во все страны ЕС. Фото: Интерфакс

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Вакцину от коронавируса по состоянию на субботу, 26 декабря, доставили во все страны Европейского Союза.

Прививки от COVID-19 в странах ЕС начнут делать одновременно уже завтра, 27 декабря. Вакцинация в Европе продлится до 29 декабря. Одновременная вакцинация в Евросоюзе — это «трогательный момент единства и надежный выход из пандемии коронавируса». Об этом сообщила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на собственной странице в Twitter.

Сегодня перелистываем страницу тяжелого рока. Вакцина от COVID-19 доставлена во все страны Европейского Союза. Вакцинация начнется завтра во всем ЕС, — отметила она.



Как известно, на этой неделе по странам Евросоюза начали развозить первые партии вакцины производства Pfizer и BioNTech. Власти ЕС смогли закупить вакцину Pfizer дешевле, чем это сделали Соединенные Штаты Америки. Цену за одну дозу удалось снизить до 15,5 евро.

Напомним, в компании Moderna заявили, что способны поставить странам Евросоюза 300 млн доз вакцины от коронавируса, поскольку производственные мощности корпорации позволяют это сделать. В «Модерне» обещают поставить ЕС те объемы вакцины, которые предусмотрены на 2021 год специальной комиссией.