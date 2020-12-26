Коронавірусну вакцину доставили до всіх країн ЄС. Фото: Интерфакс

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Вакцину від коронавірусу станом на суботу, 26 грудня, доставили до всіх країн Європейського Союзу.

Щеплення від COVID-19 в країнах ЄС розпочнуть робити одночасно вже завтра, 27 грудня. Вакцинація в Європі триватиме до 29 грудня. Одночасна вакцинація в Євросоюзі — це «зворушливий момент єдності надійний вихід із пандемії коронавірусу». Про це повідомила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на власній сторінці у Twitter.

Сьогодні перегортаємо сторінку важкого року. Вакцина від COVID-19 доставлена до всіх країн Європейського Союзу. Вакцинація розпочнеться завтра у всьому ЄС, — зазначила вона.



Як відомо, цього тижня по країнах Євросоюзу почали розвозити перші партії вакцини виробництва Pfizer і BioNTech. Влада ЄС змогла закупити вакцину Pfizer дешевше, ніж це зробили Сполучені Штати Америки. Ціну за одну дозу вдалося знизити до 15,5 євро.

Нагадаємо, у компанії Moderna заявили, що здатні поставити країнам Євросоюзу 300 млн доз вакцини від коронавірусу, оскільки виробничі потужності корпорації дозволяють це зробити. У «Модерні» обіцяють поставити ЄС ті обсяги вакцини, які передбачені на 2021 рік спеціальною комісією.