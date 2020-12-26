Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Коронавірусну вакцину доставили до всіх країн ЄС. Фото: Интерфакс

COVID-вакцину доставили до всіх країн ЄС — названо дату початку вакцинації

26 гру 2020, 13:09
999

Вакцину від коронавірусу станом на суботу, 26 грудня, доставили до всіх країн Європейського Союзу.

Щеплення від COVID-19 в країнах ЄС розпочнуть робити одночасно вже завтра, 27 грудня. Вакцинація в Європі триватиме до 29 грудня. Одночасна вакцинація в Євросоюзі — це «зворушливий момент єдності надійний вихід із пандемії коронавірусу». Про це повідомила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на власній сторінці у Twitter.

Сьогодні перегортаємо сторінку важкого року. Вакцина від COVID-19 доставлена до всіх країн Європейського Союзу. Вакцинація розпочнеться завтра у всьому ЄС, — зазначила вона.


Як відомо, цього тижня по країнах Євросоюзу почали розвозити перші партії вакцини виробництва Pfizer і BioNTech. Влада ЄС змогла закупити вакцину Pfizer дешевше, ніж це зробили Сполучені Штати Америки. Ціну за одну дозу вдалося знизити до 15,5 євро.

Нагадаємо, у компанії Moderna заявили, що здатні поставити країнам Євросоюзу 300 млн доз вакцини від коронавірусу, оскільки виробничі потужності корпорації дозволяють це зробити. У «Модерні» обіцяють поставити ЄС ті обсяги вакцини, які передбачені на 2021 рік спеціальною комісією.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів