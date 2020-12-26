Количество койко-мест с кислородом в больницах озвучили в Минздраве. Фото: liga.net

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Более 70% койко-мест в больницах обеспечены кислородом в рамках борьбы с распространением коронавируса в Украине.

В среднем 55−60% среди госпитализированных с COVID-19 нуждаются в кислородной поддержке. Это — пациенты с дыхательной недостаточностью. Об этом 26 декабря сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко на собственной странице в Facebook.

По словам представителя Минздрава, в больницах перепрофилированы 64 тыс. 349 коек для помощи «коронавирусным» пациентам. Из них 44 тыс. 436 коек обеспечены кислородом. Кроме того, 29 тыс. 487 коек с подведенным кислородом свободны по состоянию на субботу, 26 декабря.

Напомним, в Министерстве здравоохранения заявляли, что до начала пандемии COVID-19 в Украине, в украинских медучреждениях было до 3,5 тыс. коек, снабженных кислородом. К августу количество коек нарастили до 8 тыс. 800, а по состоянию на 20 ноября в Украине было 25 тыс. 393 таких коек.