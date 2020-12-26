Кількість ліжко-місць із киснем в лікарнях озвучили в МОЗ. Фото: liga.net

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Понад 70% ліжко-місць у лікарнях забезпечені киснем у рамках боротьби з поширенням коронавірусу в Україні.

У середньому 55−60% серед госпіталізованих з COVID-19 потребують кисневої підтримки. Це — пацієнти із дихальною недостатністю. Про це 26 грудня повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко на власній сторінці у Facebook.

За словами представника МОЗ, в лікарнях перепрофільовані 64 тис. 349 ліжок для допомоги «коронавірусним» пацієнтам. З них 44 тис. 436 ліжок забезпечено киснем. Крім того, 29 тис. 487 ліжок із підведеним киснем вільні станом на суботу, 26 грудня.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров’я заявляли, що до початку пандемії COVID-19 в Україні, в українських медзакладах було до 3,5 тис. ліжок, забезпечених киснем. До серпня кількість ліжок наростили до 8 тис. 800, а станом на 20 листопада в Україні було 25 тис. 393 таких ліжка.