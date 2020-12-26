Назван напиток, который вызывает самое тяжелое похмелье. Фото: freepik.com

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Ракурс

Употреблять алкогольные напитки необходимо максимально ответственно, чтобы на следующий день не страдать от похмелья.

Среди алкогольных напитков вызывает самое тяжелое похмелье виски. Специалисты утверждают, что на реакцию организма может влиять интенсивность цвета напитка, поскольку бесцветный алкоголь переносится легче. Поэтому самочувствие после попойки может быть никудышным из-за различных примесей, которые придают напитку цвет или вкус. Об этом 26 декабря сообщает ресурс Medikforum.

Вторую позицию специалисты отдали темному рому, а третью строчку занимает бурбон. Далее разместились вино и бренди. Также на тяжесть похмелья влияют и коктейли, поскольку этот вид напитков включает в себя несколько различных видов алкоголя.

Любителям пива тоже не стоит перегибать палку, поскольку употребление избыточного количества «хмельного напитка» может на второй день дать о себе знать сильной головной болью.

Напомним, ученые из Южной Кореи установили, что лучше всего от похмелья помогает спаржа, поскольку содержащиеся в ней аминокислоты и минералы снижают окислительный стресс, от которого страдают клетки печени в результате чрезмерного увлечения спиртным.