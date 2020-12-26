Названо напій, який викликає найважче похмілля. Фото: freepik.com

https://racurs.ua/ua/n148301-yakyy-napiy-vyklykaie-nayvajche-pohmillya-vstanovyly-eksperty.html

Ракурс

Вживати алкогольні напої необхідно максимально відповідально, щоб наступного дня не страждати від похмілля.

Серед алкогольних напоїв викликає найважче похмілля віскі. Фахівці стверджують, що на реакцію організму може впливати інтенсивність кольору напою, оскільки безбарвний алкоголь переноситься легше. Тому самопочуття після пиятики може бути нікудишнім через різні домішки, які надають напою колір чи смак. Про це 26 грудня повідомляє ресурс Medikforum.

Другу позицію фахівці віддали темному рому, а третю сходинку займає бурбон. Далі розмістилися вино та бренді. Також на важкість похмілля впливають і коктейлі, оскільки цей вид напоїв включає в себе кілька різних видів алкоголю.

Любителям пива теж варто не варто перегинати палицю, оскільки вживання надмірної кількості «хмільного напою» може на другий день датися взнаки сильним головним болем.

Нагадаємо, науковці з Південної Кореї встановили, що найкраще від похмілля допомагає спаржа, оскільки амінокислоти та мінерали, що містяться в ній, знижують окислювальний стрес, від якого страждають клітини печінки в результаті надмірного захоплення спиртним.